Самолет Москва - Орск развернули в небе в сторону Тольятти

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Орск неожиданно развернули в небе в сторону Тольятти Самарской области, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Рейс выполнял самолет Su-1060. Причина разворота пока неизвестна, заявил собеседник агентства.

По данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в 10:47 мск. В Орск рейс должен был прибыть в 15:10 мск.

Позже пресс-служба «Аэрофлота» опровергла сообщения о развороте самолета.

Глава МЧС Александр Куренков назвал ситуацию с наводнением в Орске критической. На утро 7 апреля в городе подтоплено более шести тысяч домов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
ТЕГИ:НаводнениеСамолетыОренбургская ОбластьМосква

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