Самолет Москва - Орск развернули в небе в сторону Тольятти

Рейс выполнял самолет Su-1060. Причина разворота пока неизвестна, заявил собеседник агентства.

По данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в 10:47 мск. В Орск рейс должен был прибыть в 15:10 мск.

Позже пресс-служба «Аэрофлота» опровергла сообщения о развороте самолета.

Глава МЧС Александр Куренков назвал ситуацию с наводнением в Орске критической. На утро 7 апреля в городе подтоплено более шести тысяч домов, передает «Радиоточка НСН».

