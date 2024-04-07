Самолет Москва - Орск развернули в небе в сторону Тольятти
Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Орск неожиданно развернули в небе в сторону Тольятти Самарской области, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Рейс выполнял самолет Su-1060. Причина разворота пока неизвестна, заявил собеседник агентства.
По данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в 10:47 мск. В Орск рейс должен был прибыть в 15:10 мск.
Позже пресс-служба «Аэрофлота» опровергла сообщения о развороте самолета.
Глава МЧС Александр Куренков назвал ситуацию с наводнением в Орске критической. На утро 7 апреля в городе подтоплено более шести тысяч домов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число пострадавших при наводнении в Орске увеличилось до 99 человек
- В Абхазии россиянка погибла, сорвавшись с края скалы
- В Орске объявлена эвакуация еще одного района из-за угрозы подтопления
- Большая вода: В Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба из-за паводка
- Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС
- Захарова назвала Зеленского жертвой предвыборной кампании в США
- Минстрой оценил ущерб от наводнения в Оренбуржье в 21 млрд рублей
- Силы ПВО за сутки сбили 293 украинских беспилотника
- В ДТП с грузовиком под Волгоградом погибли три человека
- Самолет Москва - Орск развернули в небе в сторону Тольятти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru