Самолет из Сирии доставил в Подмосковье российских детей

Самому маленькому ребенку один год. После обязательного карантина и необходимых проверок детей передадут их ближайшим родственникам.

Работа по возвращению детей началась еще летом 2017 года по поручению президента Владимира Путина. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены 274 ребенка.

