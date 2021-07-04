Самолет из Сирии доставил в Подмосковье российских детей

Самолет, на борту которого находились 23 российских ребенка, прилетел из Сирии в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

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Самому маленькому ребенку один год. После обязательного карантина и необходимых проверок детей передадут их ближайшим родственникам.

Работа по возвращению детей началась еще летом 2017 года по поручению президента Владимира Путина. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены 274 ребенка.

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