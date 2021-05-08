Россия призвала ООН спасти детей из лагеря беженцев в Сирии

Россия призывает спасти детей из лагеря беженцев Эль-Холь в Сирии на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин в ходе неформального заседания Совета безопасности организации.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщал об обеспокоенности ситуацией в лагере, где находятся около 60 тысяч человек, более 31 тысячи из них — дети до 12 лет. По данным ООН, в лагере выявили 39 случаев заболевания COVID-19, шесть человек скончались.

Кузьмин выступил с призывом «предпринять практические шаги по защите жизней ни в чем не повинных детей».

«Позвольте напомнить, что в соответствии с международным правом, включая Конвенцию по правам ребенка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать шаги с тем, чтобы дети их граждан не стали лицами без гражданства», — цитирует зампостпреда РИА Новости.

Кузьмин отметил, что РФ активно занимается возвращением на родину детей из стран в состоянии вооруженных конфликтов. За последний год российским властям удалось вернуть из ближневосточного региона домой 145 несовершеннолетних. С 2017 года на родину вернулись 274 ребенка в возрасте от 2 до 16 лет.

