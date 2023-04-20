Самокатчикам призвали выделить отдельные полосы движения
20 апреля 202311:51
Владельцам средств индивидуальной мобильности необходимо выделить отдельные полосы движения, рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН.
«Культура вождения очень важна. Нам важно дать свое место каждому участнику дорожного движения, чтобы он четко понимал: я перемещаюсь по велодорожке, здесь не появится ни автомобиль, ни пешеход. Участник движения будет понимать, что сейчас ни выскочит не ребенок на самокате, ни какой-нибудь другой человек в попытке пережать дорогу. Это все про культуру движения», - сказала Эрдман.
Доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский в пресс-центре НСН назвал число погибших при столкновениях с самокатчиками.
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru