Самокатчикам призвали выделить отдельные полосы движения

Владельцам средств индивидуальной мобильности необходимо выделить отдельные полосы движения, рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН.

«Культура вождения очень важна. Нам важно дать свое место каждому участнику дорожного движения, чтобы он четко понимал: я перемещаюсь по велодорожке, здесь не появится ни автомобиль, ни пешеход. Участник движения будет понимать, что сейчас ни выскочит не ребенок на самокате, ни какой-нибудь другой человек в попытке пережать дорогу. Это все про культуру движения», - сказала Эрдман.

Доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский в пресс-центре НСН назвал число погибших при столкновениях с самокатчиками.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:ПДДэлектросамокат

Горячие новости

Все новости

партнеры