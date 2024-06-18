«Самокат» остановил продажи продукции от «Кухни на районе» после отравлений

Отмечается, что «Самокат» оперативно организовал внутреннюю проверку сразу после информации об отравлении. В компании подчеркнули, что также оперативно определили клиентов, в чьих заказах был потенциально некачественный продукт, предупредили о возможных рисках, а также порекомендовали обратиться к врачу.

Ранее московский главк СК РФ сообщил, что в столице возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья после того, как люди массово попали в больницы с ботулизмом. Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт».

Ботулизм - серьезное инфекционное заболевание, которое связано с бактериальной палочкой, производящей один из самых сильных токсинов на планете Земля, заявлял НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, передает «Радиоточка НСН».

