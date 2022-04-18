«Самокат» остановил деятельность 15 подразделений в России из-за низкой эффективности

Онлайн-ретейлер «Самокат» остановил деятельность 15 подразделений в регионах России из-за низкой эффективности. Об этом говорится в сообщении компании.

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Так, речь идет о 15 подразделениях, которые расположены в Арзамасе, Салавате, Жуковском, Сергиеве Посаде, Дмитрове, Нахабино, Наро-Фоминске и нескольких уральских городах.

Отмечается, что «Самокат» расширяет пул поставщиков, продолжает работу по подписанию новых контрактов с российскими и иностранными производителями.

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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
ТЕГИ:ОнлайнРегионыРоссия
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