«Самокат» остановил деятельность 15 подразделений в России из-за низкой эффективности
18 апреля 202213:05
Онлайн-ретейлер «Самокат» остановил деятельность 15 подразделений в регионах России из-за низкой эффективности. Об этом говорится в сообщении компании.
Так, речь идет о 15 подразделениях, которые расположены в Арзамасе, Салавате, Жуковском, Сергиеве Посаде, Дмитрове, Нахабино, Наро-Фоминске и нескольких уральских городах.
Отмечается, что «Самокат» расширяет пул поставщиков, продолжает работу по подписанию новых контрактов с российскими и иностранными производителями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru