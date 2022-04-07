Ретейлер Х5 Group отменит ограничения по продаже товаров

Ранее магазины X5 Group на фоне резкого повышения потребительского спроса ограничили отпуск в одни руки сахара первой цены, гречневой крупы, риса и ряда других позиций. Каждая торговая сеть самостоятельно устанавливала ограничения.

«Торговые сети, входящие в X5 Group, приняли решение отменить большинство ограничений по продаже товаров в одни руки на фоне снижения ажиотажного спроса. В настоящий момент основные товары бакалейной группы в торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" продаются без ограничений», — отметили в компании.

По данным X5 Group, продажи гречки, сахара, соли, вермишели и подсолнечного масла в торговых сетях упали ниже уровней конца февраля и начала марта. При этом запасы продукции на распределительных центрах и в магазинах увеличиваются в несколько раз.

