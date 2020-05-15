Самоизоляцию в Москве нарушили больше 50 тысяч раз
Около 51 тысяч нарушений режима самоизоляции зафиксировано в российской столице Москве за всё время действия ограничений из-за коронавируса. Такую статистику представил ТАСС руководитель Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
По его словам, за минувшие сутки было выявлено 1 079 такого рода нарушений. По словам Данчикова, с учетом общей численности населения мегаполиса, это хороший показатель. Например, это на 31% меньше среднесуточного показателя за апрель.
Как подчеркнул начальник Главконтроля, горожане стали гораздо более ответственно соблюдать режим самоизоляции.
При этом, как отмечает «Вечерняя Москва», власти столицы заявили о единичных случаях нарушения масочного режима. Так, по данным главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, число покупателей в торговых сетях, которые не надевают маски и перчатки, упало с 28% до 3% за последние три дня.
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