Самоизоляцию в Москве нарушили больше 50 тысяч раз

Около 51 тысяч нарушений режима самоизоляции зафиксировано в российской столице Москве за всё время действия ограничений из-за коронавируса. Такую статистику представил ТАСС руководитель Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

По его словам, за минувшие сутки было выявлено 1 079 такого рода нарушений. По словам Данчикова, с учетом общей численности населения мегаполиса, это хороший показатель. Например, это на 31% меньше среднесуточного показателя за апрель.

Как подчеркнул начальник Главконтроля, горожане стали гораздо более ответственно соблюдать режим самоизоляции.

При этом, как отмечает «Вечерняя Москва», власти столицы заявили о единичных случаях нарушения масочного режима. Так, по данным главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, число покупателей в торговых сетях, которые не надевают маски и перчатки, упало с 28% до 3% за последние три дня.

