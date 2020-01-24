Самой красивой бабушкой Европы назвали жительницу Рязани
50-летняя Екатерина Егина, живущая в Рязани, стала победительницей международного конкурса красоты «Grandmama Europe». В конкурсе красоты, который проходил в Болгарии, принимали участие красивые мамы и бабушки старше 40 лет. Конкурсантки прибыли из Кореи, Украины Филиппин, Сингапура, Индии, Белоруссии и других стран. Несмотря на достойную конкуренцию, победительницей конкурса стала представительница России.
Самая красивая бабушка Европы покорила жюри не только своей идеальной фигурой, но и джазовым вокалом, пишет Москва 24. Сама Екатерина Егина подчеркнула, что готовилась к конкурсу основательно: она не только сшила платье и подготовила творческий номер, но и отработала подиумный шаг.
Ранее НСН писала, что победу в международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная-2020» одержала россиянка. Титул достался жительнице Санкт-Петербурга Ксении Вербицкой. . Конкурсантками были замужние женщины в возрасте 40 лет. 45-летняя Ксения соперничала с 35 участницами со всего мира.
Добавим, в обычной жизни Ксения – мать четверых детей. Женщина работает гинекологом-эндокринологом.
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