Самой красивой бабушкой Европы назвали жительницу Рязани

50-летняя Екатерина Егина, живущая в Рязани, стала победительницей международного конкурса красоты «Grandmama Europe». В конкурсе красоты, который проходил в Болгарии, принимали участие красивые мамы и бабушки старше 40 лет. Конкурсантки прибыли из Кореи, Украины Филиппин, Сингапура, Индии, Белоруссии и других стран. Несмотря на достойную конкуренцию, победительницей конкурса стала представительница России.

Самая красивая бабушка Европы покорила жюри не только своей идеальной фигурой, но и джазовым вокалом, пишет Москва 24. Сама Екатерина Егина подчеркнула, что готовилась к конкурсу основательно: она не только сшила платье и подготовила творческий номер, но и отработала подиумный шаг.