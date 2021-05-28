Самогонные аппараты предложено продавать только в спецмагазинах

Не исключено, что их будут продавать только в специализированных магазинах, однако производство самогона для личных нужд запрещать не будут.

В докладе общественного омбудсмена в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игоря Косарева отмечается рост интереса российских граждан к самогонным аппаратам: количество поисковых запросов на их приобретение за прошлый год увеличилось на треть.

В аппарате Титова говорят, что незаконный коммерческий оборот самогона «надо ставить под контроль», при этом производство самогона «для личных нужд никто запрещать не собирается».

Запрещение в России продажи самогонных аппаратов не снизит потребление нелегального алкоголя и не увеличит легальный рынок, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

