Самогонные аппараты предложено продавать только в спецмагазинах
Союз производителей алкогольной продукции обсуждает с Росалкогольрегулированием способы регламентации продаж самогонных аппаратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат бизнес-омбудсмена России Бориса Титова.
Не исключено, что их будут продавать только в специализированных магазинах, однако производство самогона для личных нужд запрещать не будут.
В докладе общественного омбудсмена в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игоря Косарева отмечается рост интереса российских граждан к самогонным аппаратам: количество поисковых запросов на их приобретение за прошлый год увеличилось на треть.
В аппарате Титова говорят, что незаконный коммерческий оборот самогона «надо ставить под контроль», при этом производство самогона «для личных нужд никто запрещать не собирается».
Запрещение в России продажи самогонных аппаратов не снизит потребление нелегального алкоголя и не увеличит легальный рынок, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
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