Взрыв в жилом доме в Новой Москве произошел из-за самогонного аппарата

Взрыв в многоэтажном доме в Троицке произошел из-за разгерметизации самогонного аппарата. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщения пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Кроме того, источник отмечает, что после хлопка пожара в жилом доме не последовало. Погибших и пострадавших нет. Также стало известно, что в квартире проживала семья, ведущая асоциальный образ жизни.

Ранее сегодня сообщалось, что в Новой Москве в одной из квартир 12-этажного дома произошел взрыв. Изначально была информация, что ЧП стало следствием утечки бытового газа.

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В минувшую пятницу НСН писала, что в жилом доме в Краснодаре прогремел взрыв. По предварительным данным, погиб один человек. Эпицентр детонации находился на четвертом этаже шестиэтажного здания. На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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