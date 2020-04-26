Взрыв в жилом доме в Новой Москве произошел из-за самогонного аппарата
Взрыв в многоэтажном доме в Троицке произошел из-за разгерметизации самогонного аппарата. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщения пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Кроме того, источник отмечает, что после хлопка пожара в жилом доме не последовало. Погибших и пострадавших нет. Также стало известно, что в квартире проживала семья, ведущая асоциальный образ жизни.
Ранее сегодня сообщалось, что в Новой Москве в одной из квартир 12-этажного дома произошел взрыв. Изначально была информация, что ЧП стало следствием утечки бытового газа.
В минувшую пятницу НСН писала, что в жилом доме в Краснодаре прогремел взрыв. По предварительным данным, погиб один человек. Эпицентр детонации находился на четвертом этаже шестиэтажного здания. На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб.
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