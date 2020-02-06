Самая холодная ночь зимы в столице наступит в субботу
После периода аномально тёплой погоды в столичный регион пришло заметное похолодание. По сообщениям синоптиков, самая холодная ночь этой зимы наступит в субботу, 8 февраля. Как отмечает телеканал 360, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что столбики термометров могут опустить до отметки -13 градусов. В некоторых районах будет ещё холоднее.
Специалист подчеркнула, что 8 февраля температура впервые за сезон будет ниже климатической нормы. При этом, оп словам синоптика, похолодание будет непродолжительным: морозы задержаться в столичном регионе всего на два-три дня.
В настоящий момент в Москве продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности, объявленный ранее из-за сильного ветра и гололедицы. Такие метеоусловия могут спровоцировать множество мелких ДТП. В связи с чем жителям столичного регионе рекомендовали отказаться от передвижения на личном транспорте и пересесть на общественный, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
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