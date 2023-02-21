Москвичам пообещали три дня холода
Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в ближайшие ночи в Москве температура будет опускаться до 14–19 градусов ниже нуля, сообщает NEWS.ru.
По его словам, москвичей ожидают три дня морозов, дневная температура будет в районе 10 градусов ниже нуля.
«При этом ожидается практически полное отсутствие осадков», — заключил он.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что с 20 по 24 февраля в Северной столице сохранится ясная и морозная погода, а затем город накроет циклон, который принесёт потепление и снегопады, сообщают «Невские новости».
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