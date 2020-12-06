Самая дорогая проститутка США подала судится с властями из-за отсутствия работы
Самая дорогая проститутка США Элис Литтл подала иск в суд на власти штата Невада. Девушка судится из-за отсутствия работы. В штате на фоне пандемии коронавируса с 17 марта прекращена работа публичных домов. Однако по-прежнему открыты сопутствующие заведения - массажные и спа-салоны, пишет Daily Star.
По мнению Элис Литтл, которая работает в публичном доме Moonlite BunnyRanch в городе Маунд-Хаус, действия властей привели к тому, что легальная проституция несет убытки. Она обратила внимание на то, что ограничения распространяются только на бордели.
«Это просто вопиющая дискриминация легальных секс-работников Невады», — цитирует девушку Lenta.ru.
Из-за отсутствия работы в заведении американка перешла в онлайн и создала аккаунт на OnlyFans.
Официально проституцией Элис Литтл начала зарабатывать с 2016 года. Она позиционирует себя как психолога и тренера по личным отношениям. По подсчетам экспертов, Литтл – самая дорогая проститутка в стране, которая зарабатывает около миллиона долларов в год.
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