Самая дорогая проститутка США подала судится с властями из-за отсутствия работы

По мнению Элис Литтл, которая работает в публичном доме Moonlite BunnyRanch в городе Маунд-Хаус, действия властей привели к тому, что легальная проституция несет убытки. Она обратила внимание на то, что ограничения распространяются только на бордели.

«Это просто вопиющая дискриминация легальных секс-работников Невады», — цитирует девушку Lenta.ru.

Из-за отсутствия работы в заведении американка перешла в онлайн и создала аккаунт на OnlyFans.

Официально проституцией Элис Литтл начала зарабатывать с 2016 года. Она позиционирует себя как психолога и тренера по личным отношениям. По подсчетам экспертов, Литтл – самая дорогая проститутка в стране, которая зарабатывает около миллиона долларов в год.

