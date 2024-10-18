Самара стала лидером по доступности квадратных метров новостроек в сентябре

Уточняется, что медианная стоимость квадратного метра студий в Самаре составила 122 тысячи рублей. В Перми показатель 149 тысяч рублей, а в Уфе – 150 тысяч рублей.

Дороже всего квадратные метры стоят в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. К примеру, в столице России стоимость квадратного метра в студии составляет 380 тысяч рублей, в Казани – 267 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 245 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что снижение стоимости недвижимости способно нанести ущерб банковскому сектору. Согласно отчету Счетной палаты (СП) уменьшение цены залогового имущества по жилищным кредитам вынудит банки досоздать резервы по ипотеке в размере 4,49 триллиона рублей, что составляет 34,2% от размера капитала крупнейших банков рынка жилищного кредитования, напоминает «Радиоточка НСН».

