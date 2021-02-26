Где кипяток, господа? Самарские чиновники ответили «Кривой линии» анонимной отпиской

Как мы уже писали, в «Кривую линию НСН» обратились жители домов 4, 6, 8 по улице Георгия Ратнера. При строительстве еще в далеком 1979 году по необъяснимым причинам к этим домам не провели трубы горячего водоснабжения, оставив на потом. Обещанного «потом» не случилось. В какой-то момент жители домов от безысходности стал брать воду из системы отопления.

Вода техническая, жёлтого цвета, с отвратительным запахом, рассказали «Кривой линии НСН» наши слушатели. По словам самарчан, они много раз обращались в администрацию города с просьбой решить эту проблему, но в ответ получали отказ. Обоснование: дороговизна решения проблемы.

Первым на запрос НСН ответило министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Его глава Александр Мордвинов утверждал, что о существовании проблемы знать не знает и пообещал перенаправить запрос в администрацию городского округа Самары.

Господин Мордвинов обещание выполнил. Ответ из администрации Самары поступил через две недели в виде информационного письма на бланке городского управления информации и аналитики. Без подписи. Анонимные чиновники сообщили, что «…проектом предусмотрено горячее водоснабжение по закрытой схеме, для чего при строительстве зданий установлены общедомовые теплообменники...» и «монтаж горячего трубопровода не требуется». Вода «поступает из системы холодного водоснабжения питьевого качества, нагретая в общедомовом теплообменнике до надлежащей температуры». При этом анонимы информируют, что «в настоящее время системы горячего водоснабжения работают в штатном режиме, горячая вода предоставляется надлежащего качества».

Однако жильцы проблемных домов с этим категорически не согласны, о чем и рассказали НСН. Видимо, администрация не в курсе, что пресловутые теплообменники за давностью лет вышли из строя, и управляющая компания подключила горячее водоснабжение от сетей отопления.

Теперь «Кривая линия НСН» ждет официального ответа от Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

