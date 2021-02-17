В Самаре министры не знают о жизни без горячей воды, а в Петербурге ГИБДД наживается на тротуарах
Проект «Кривая линия» получил ответы, которые направил в официальные ведомства по жалобам слушателей.
Прощай, «немытая» Самара!
В «Кривую линию» обратились жители Самары, а проживающие на улице Георгия Ратнера, дома 4, 6, 8. При строительстве их домов еще аж в 1979 по необъяснимым причинам не прожили трубы горячей воды, оставив на потом. Обещанного «потом» не случилось. Сделали временную схему, бойлерную. Шло время, и бойлерная пришла в негодность. Жители домов от безысходности подключили водоснабжение от отопления.
Вода техническая, жёлтого цвета, с отвратительным запахом, рассказали «Кривой линии НСН» наши слушатели. Ситуация усугубляется еще и тем, что не только жилые дома были оставлены без труб горячей воды, но и прилегающий детский сад.
По словам самарчан, они много раз обращались в администрацию города с просьбой решить эту проблему, но в ответ получали отказ. Обоснование: дороговизна решения проблемы.
На запрос НСН губернатору Самарской области Дмитрию Азарову спустя неделю ответило министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
В своей классической бюрократической отписке министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов на голубом глазу заявил, что о существовании проблемы якобы не знает, так как к нему никто с жалобами якобы не обращался.
При этом городскими проблемами, как следует из официального ответа, заниматься должны органы местного самоуправления, а именно администрация городского округа Самары, куда министерство и перенаправило запрос от НСН. Стоит ли говорить, что все жалобы «немытых» самарчан также перефутболиваются в городской округ Самары.
Очевидно, что благодаря нашим слушателям, НСН удалось вскрыть порочную практику чиновничьего забалтывания и отфутболивания нерешаемой проблемы по кругу.
Нужно отметить, что министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области пообещало сообщить о результатах перенаправленного ими запроса. Мы также обещаем следить за их обещаниями.
Привет, смертельный тротуар!
Еще один ответ на запрос «Кривой линии» пришел из Санкт-Петербурга. Там движение машин по тротуару создает опасность для жизни пешеходов. В НСН обратились жители проспекта Славы. На участке дороги, прилегающей к их домам, автомобили часто нарушают правила дорожного движения, выезжая на тротуар. Один из таких «маневров» летом 2020 года закончился летальным исходом.
Жители домов уже неоднократно обращались в администрацию Фрунзенского района и Администрацию Санкт-Петербурга, а также в Генеральную и местные отделения Прокуратуры, но те спускают дела в районное отделение полиции, откуда регулярно приходят лишь уведомления о возбуждении административных дел. Машины же как ездили по пешеходной зоне, так и продолжают ездить. НСН направила запрос губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину.
Спустя семь рабочих дней, из петербургского «главка» пришел ответ, что сотрудниками полиции нарушителям на этом участке дороге выписываются штрафы, оставленные на тротуаре машины эвакуируются. А так же полиция информирует «органы исполнительной и муниципальной власти о необходимости принятие дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения на указанном участке дороги». То есть получается, что доблестное питерское ГИБДД благодаря «смертельному» тротуару перевыполняет свой план по сбору штрафов, а воз и ныне там. Процесс идет, результата нет.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и вовсе набрал в рот воды и на запрос НСН не отвечает.
Когда город поребриков, наконец, сподобится решить проблему «смертельных тротуаров», расскажет НСН. Продолжение следует…
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