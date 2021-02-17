В Самаре министры не знают о жизни без горячей воды, а в Петербурге ГИБДД наживается на тротуарах

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В «Кривую линию» обратились жители Самары, а проживающие на улице Георгия Ратнера, дома 4, 6, 8. При строительстве их домов еще аж в 1979 по необъяснимым причинам не прожили трубы горячей воды, оставив на потом. Обещанного «потом» не случилось. Сделали временную схему, бойлерную. Шло время, и бойлерная пришла в негодность. Жители домов от безысходности подключили водоснабжение от отопления.

Вода техническая, жёлтого цвета, с отвратительным запахом, рассказали «Кривой линии НСН» наши слушатели. Ситуация усугубляется еще и тем, что не только жилые дома были оставлены без труб горячей воды, но и прилегающий детский сад.

По словам самарчан, они много раз обращались в администрацию города с просьбой решить эту проблему, но в ответ получали отказ. Обоснование: дороговизна решения проблемы.

На запрос НСН губернатору Самарской области Дмитрию Азарову спустя неделю ответило министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

В своей классической бюрократической отписке министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов на голубом глазу заявил, что о существовании проблемы якобы не знает, так как к нему никто с жалобами якобы не обращался.

При этом городскими проблемами, как следует из официального ответа, заниматься должны органы местного самоуправления, а именно администрация городского округа Самары, куда министерство и перенаправило запрос от НСН. Стоит ли говорить, что все жалобы «немытых» самарчан также перефутболиваются в городской округ Самары.

Очевидно, что благодаря нашим слушателям, НСН удалось вскрыть порочную практику чиновничьего забалтывания и отфутболивания нерешаемой проблемы по кругу.

Нужно отметить, что министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области пообещало сообщить о результатах перенаправленного ими запроса. Мы также обещаем следить за их обещаниями.

