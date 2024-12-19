«Сам смотрю с малышами»: Путин о качестве российских фильмов

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, согласился с тем, что в России сейчас создают качественное кино, в том числе патриотическое.

«Да, согласен, это отдельная тема, от нас многие уходят производители. Это толкает наше собственное кинопроизводство. С учетом такого объединяющего подъема общества важно историческое кино, наши сказки, былины и прочее возрождаются. Я сам иногда смотрю это с удовольствием со своими близкими малышами», - рассказал он.