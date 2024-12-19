«Сам смотрю с малышами»: Путин о качестве российских фильмов
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, согласился с тем, что в России сейчас создают качественное кино, в том числе патриотическое.
«Да, согласен, это отдельная тема, от нас многие уходят производители. Это толкает наше собственное кинопроизводство. С учетом такого объединяющего подъема общества важно историческое кино, наши сказки, былины и прочее возрождаются. Я сам иногда смотрю это с удовольствием со своими близкими малышами», - рассказал он.
Модерируют совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию президента военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая ВГТРК Александра Суворова. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн, сообщили модераторы.
В прошлом году прямая линия с Путиным прошла 14 декабря. В ходе встречи российский лидер ответил на 67 вопросов. Жители страны обращались к нему, в том числе, с собственными проблемами, некоторые из которых начали решаться сразу после того, как были озвучены в ходе пресс-конференции, передает «Радиоточка НСН».
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