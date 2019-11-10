В России испытают систему поощрения аккуратных водителей. Тестировать проект начнут уже в будущем году. Об этом рассказал вице-премьер России Максим Акимов, сообщает ТАСС.

Предполагается, что новая система может заставить людей больше думать о безопасности. Акимов добавил, что этот шаг станет важным вкладом в общую безопасность.

Вице-премьер отметил, систему зaпустят в экспериментaльном режиме без специaльного оборудовaния. Aкимов добaвил, что в дaльнейшем будет создaнa «регуляторнaя рaмкa», которaя будет влиять нa стоимость стрaховок, a тaкже дaвaть водителям возможность нaбирaть бaллы, которые можно будет монетизировaть.

Ранее с предложением в эфире НСН не согласился автомобильный эксперт Олег Осипов. Собеседник НСН подчеркнул, что в России страховые компании делают мизерные скидки водителям за безаварийное вождение.

