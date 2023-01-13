По его словам, инфраструктура города «планомерно и непланомерно разрушается» украинской стороной.

«Работают они нецивилизованными методами. Мобильными пикапами, на которых стоят миномёты или пулемёты, они ездят группами по городу, постреляли и уехали», - указал он, добавив, что жители Херсона ждут возвращения России.

Сальдо также добавил, что на левобережной части Херсонской области люди «привыкают жить вместе с военными» и постепенно возвращаются к привычной жизни, аграрии начали готовиться к весенней посевной.

Ранее бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что украинские власти провели насильственную мобилизацию на подконтрольной им части Херсонской области, сообщает RT.

