Сальдо заявил о грозящей Херсону гуманитарной катастрофе

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что Херсону, который находится под временным контролем украинских войск, грозит гуманитарная катастрофа.

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По его словам, инфраструктура города «планомерно и непланомерно разрушается» украинской стороной.

«Работают они нецивилизованными методами. Мобильными пикапами, на которых стоят миномёты или пулемёты, они ездят группами по городу, постреляли и уехали», - указал он, добавив, что жители Херсона ждут возвращения России.

Сальдо также добавил, что на левобережной части Херсонской области люди «привыкают жить вместе с военными» и постепенно возвращаются к привычной жизни, аграрии начали готовиться к весенней посевной.

Ранее бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что украинские власти провели насильственную мобилизацию на подконтрольной им части Херсонской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКатастрофаХерсон
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