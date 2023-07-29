Сальдо: Откачка воды после подрыва Каховской ГЭС займет недели

Откачка воды и расчистка территорий в рамках устранения последствий после разрушения Каховской гидроэлектростанции займет еще несколько недель. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось до 55

Как отметил чиновник, местные власти без устали работают над устранением последствий ЧП.

«О первоначальном этапе завершения можно будет говорить, лишь когда полностью уберем воду и очистим территории. Это займет еще недели, может быть — месяцы», — цитирует Сальдо ТАСС.

Врио губернатора отметил, что вода осталась только в низинах, где нет естественного стока, и специалисты активно откачивают ее. Сальдо указал, что после этого останутся здания, сооружения и инфраструктура, которые были полностью испорчены водой.

«Вот лишь когда все это будет заново отстроено - тогда можно будет считать, что последствия теракта Киева ликвидированы», — отметил руководитель региона.

Ранее Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС, когда это позволит военная обстановка, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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