Число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось до 55
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 55, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб.
Уточняется, что за последние сутки были обнаружены тела еще двух погибших.
6 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что через месяц после ЧП на Каховской ГЭС одноименное водохранилище перестало существовать. Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что в возможном появлении холеры в затопленных районах после разрушения Каховской ГЭС нет ничего удивительного.
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- Число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось до 55
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru