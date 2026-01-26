Сальдо назвал фейком информацию о якобы эпидемии ВИЧ в Херсонской области

По его словам, это «дезинформационно-пропагандистская операция противника», который желает дестабилизировать ситуацию в области и дискредитировать армию.

«Видео, где якобы выступают медицинские работники и звучит голос нашего министра здравоохранения, — сгенерированный нейросетью фейк, а сканы документов — примитивная подделка», - написал губернатор.

Сальдо добавил, что в Херсонской области нет никаких эпидемий или вспышек опасных инфекционных заболеваний, и призвал жителей не поддаваться на провокации.

Ранее Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците инсулиновых препаратов «Апидра» и «Левемир» в регионах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

