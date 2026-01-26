Сальдо назвал фейком информацию о якобы эпидемии ВИЧ в Херсонской области
Информация о якобы эпидемии ВИЧ в Херсонской области является фейком. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, это «дезинформационно-пропагандистская операция противника», который желает дестабилизировать ситуацию в области и дискредитировать армию.
«Видео, где якобы выступают медицинские работники и звучит голос нашего министра здравоохранения, — сгенерированный нейросетью фейк, а сканы документов — примитивная подделка», - написал губернатор.
Сальдо добавил, что в Херсонской области нет никаких эпидемий или вспышек опасных инфекционных заболеваний, и призвал жителей не поддаваться на провокации.
Ранее Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците инсулиновых препаратов «Апидра» и «Левемир» в регионах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывших сотрудников ФСБ и СК осудили по делу о псевдопокушении
- «Аниме-движуха» и другой мир: Как слетать в Японию за 20 тысяч рублей
- «Ущемили демократию»: Почему Венгрия подаст на ЕС в суд
- Сальдо назвал фейком информацию о якобы эпидемии ВИЧ в Херсонской области
- По мультфильму «Приключения поросенка Фунтика» снимут игровое кино
- В Госдуме раскритиковали рейтинг военной мощи стран, в котором РФ стала второй
- Россиянам назвали две страны, летние туры в которые надо приобретать сейчас
- Россиянам назвали три главных фактора здорового долголетия
- Россиянам посоветовали уже сейчас бронировать летний отдых в Анапе
- Израиль вернул из сектора Газа тело последнего заложника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru