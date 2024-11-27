«Оливье» и «Мимоза» будут самыми дорогими салатами на новогоднем столе в этом году

Салат «Оливье» стал самым дорогим новогодним блюдом, цена на него увеличилась на 8,5% и составила 553 рубля на четырех человек, следует из данных Росстата.

Следом за ним идет салат «Мимоза». Он оказался дешевле «Оливье» в два раза – его стоимость на четверых человек составит 277 рублей. За год блюдо подорожало на 10,5%.

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Третье место заняла «Селедка под шубой», которая обойдется россиянам в 261 рубль за четыре порции, что на 13,3% дороже прошлогоднего показателя.

Самым бюджетным оказался салат «Столичный» - 257 рублей на четверых. Он вырос в цене всего на 3,4%.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила, что «Оливье» к Новому году подорожает до 25%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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