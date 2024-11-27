«Оливье» и «Мимоза» будут самыми дорогими салатами на новогоднем столе в этом году
Салат «Оливье» стал самым дорогим новогодним блюдом, цена на него увеличилась на 8,5% и составила 553 рубля на четырех человек, следует из данных Росстата.
Следом за ним идет салат «Мимоза». Он оказался дешевле «Оливье» в два раза – его стоимость на четверых человек составит 277 рублей. За год блюдо подорожало на 10,5%.
Третье место заняла «Селедка под шубой», которая обойдется россиянам в 261 рубль за четыре порции, что на 13,3% дороже прошлогоднего показателя.
Самым бюджетным оказался салат «Столичный» - 257 рублей на четверых. Он вырос в цене всего на 3,4%.
Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила, что «Оливье» к Новому году подорожает до 25%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число жертв обстрела автобуса в Новой Каховке выросло до пяти
- Актер Милош Бикович вошел в состав Российского исторического общества
- Балицкий: В Запорожской области полностью восстановлена подача электричества
- СМИ: В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа и его семью
- Путин поздравил Галину Польских с юбилеем
- «Оливье» и «Мимоза» будут самыми дорогими салатами на новогоднем столе в этом году
- В Мордовии ввели выплату в 100 тысяч рублей для молодых мам за рождение первенца
- СМИ: Стоимость выступления Киркорова на корпоративе снизилась на 5 млн рублей
- Губернатор заявил об уничтожении пяти БПЛА в Севастополе
- Курс доллара превысил 108 рублей впервые с марта 2022 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru