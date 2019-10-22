Сакуры в цвету. В Приморье пришла аномальная жара
Накрывшая Приморье волна тепла привела к тому, что некоторые растения вновь начали цвести. Как сообщает Примгидромет, температура воздуха в регионе превышает климатические нормы месяца на 4-8 градусов. Такие показатели ртутных столбиков термометров вызвали повторное цветение сакуры, сирени и других растений. Накануне в южных и восточных районах Приморья воздух прогрелся до 20-22 градусов. Во Владивостоке синоптики фиксировали 18 градусов тепла.
Между тем, ранее синоптики предупредили жителей центра европейской части России о резком похолодании. Как отмечает портал «Метеоновости», в оно придёт в регион в середине последней недели октября. Специалисты подчёркивают, что погода резко вернется в климатическое русло – на Русскую равнину устремится холодный арктический воздух. Стремительное похолодание будет сопровождаться интенсивными осадками в виде снега. При этом температура воздуха даже в дневные часы не всегда будет переходить через нулевую отметку.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Повторный процесс по делу Серебренникова начнётся 1 ноября
- Число погибших при прорыве дамб под Красноярском увеличилось до 17
- Владимиру Зеленскому пригрозили «немирным» Майданом
- Свидетель: Билетёрши кинозала в «Зимней вишне» во время пожара были в сауне
- Дело Серебренникова вернулось в суд