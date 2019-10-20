Названа причина аномальной осени в России

20 октября 201910:31

Необычайно теплая погода в центральной в России стала следствием антициклона, который задержится в европейской части РФ еще на несколько дней. Об этом «Российской газете» рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Рано радуетесь! Гидрометцентр уточнил прогноз о теплом ноябре

Синоптик отметил, что в центральной России температура, превышающая норму на 7-8 градусов, будет держаться до вторника, 22 октября.

На протяжении всей следующей недели температура воздуха будет держаться на уровне 11-16 градусов тепла, ночью — от 6 до 10 градусов.

Вильфанд отметил, что такой температурный режим характерен для мая, а устойчивые антициклоны — для лета. По словам главы Гидрометцентра, последние изменения в погоде связаны с процессом глобального потепления.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СиноптикиПрогноз ПогодыОсень