Названа причина аномальной осени в России

Синоптик отметил, что в центральной России температура, превышающая норму на 7-8 градусов, будет держаться до вторника, 22 октября.

На протяжении всей следующей недели температура воздуха будет держаться на уровне 11-16 градусов тепла, ночью — от 6 до 10 градусов.

Вильфанд отметил, что такой температурный режим характерен для мая, а устойчивые антициклоны — для лета. По словам главы Гидрометцентра, последние изменения в погоде связаны с процессом глобального потепления.

