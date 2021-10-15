«Сайты обвалились!» Рестораторы назвали прорывом российские звезды Michelin

Он назвал награды, которые получили российские рестораторы, достойным результатом и перечислил плюсы от вручения звезд Michelin.

«Наши коллеги из Twins Garden уже сказали, что у них обвалился сайт заказов. У них действительно увеличится количество обращений. Но это все не очень большие рестораны. Это маленькие ресторанчики, и часто происходит, как во Франции, когда вы можете прийти в ресторан и сделать заказ за два-три месяца. Что это означает? Постоянный спрос, деньги, зарплата работников, рабочие места, налоги в город, туристы, которые приезжают. Так что это очень положительный эффект. Мы постоянно думаем, что мы чего-то не можем. Что нас не могут оценивать. Могут. Это очень здорово, что это произошло, и очень престижно», - заявил глава Федерации рестораторов и отельеров России.

Бухаров напомнил историю появления «мишленовских» звезд и рассказал, что их вручения в России ждали не одно десятилетие.

«Справочник делался компанией Michelin, которая производила автомобильные шины и занималась авторемонтом, для тех людей, которые пользуются придорожным сервисом. Сначала там были рекомендации, где можно заправиться, переночевать и поесть. Дальше появились рейтинги. С тех пор прошел 121 год. Сейчас у них есть зеленая звезда, которая дается заведениям, которые экологичные, с трендом на здоровое питание, рекомендованные рестораны по соотношению цена – качество и традиционные звезды: одна, две или три. В России частные рестораны появились с 1988 года, когда появилось кооперативное движение. Только с этого момента мы можем начать отсчет того, как мы начали развиваться. И то, что нас уже оценили в Michelin, это очень достойный результат. Когда мы только начинали, я думал, что это никогда не может случиться», - сказал Бухаров.

Ранее международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек отметил большой кулинарный потенциал Москвы.

