Сайты немецкого издания Bild и журналиста Невзорова заблокировал Роскомнадзор

Доступ к сайтам немецкого издания Bild и российского журналиста Александра Невзорова на территории РФ ограничил Роскомнадзор.

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Доступ к сайтам www.bild.de и nevzorov.tv ограничен по требованию Генпрокуратуры от 26 марта. Об этом говорится на универсальном сервисе Роскомнадзора для проверки блокировок страниц.

Кроме того, ведомство заблокировало страницы Невзорова в соцсети «ВКонтакте» и на блог-платформе «Яндекс.Дзен», пишет Газета.ru.

В отношении журналиста 22 марта СК РФ также возбудил уголовное по статье о распространении недостоверной информации о действиях ВС России в ходе военной операции на Украине. Невзорову грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет в соответствии с ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

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ТЕГИ:Александр НевзоровБлокировка СайтовРоскомнадзор
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