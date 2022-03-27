Сайты немецкого издания Bild и журналиста Невзорова заблокировал Роскомнадзор
Доступ к сайтам немецкого издания Bild и российского журналиста Александра Невзорова на территории РФ ограничил Роскомнадзор.
Доступ к сайтам www.bild.de и nevzorov.tv ограничен по требованию Генпрокуратуры от 26 марта. Об этом говорится на универсальном сервисе Роскомнадзора для проверки блокировок страниц.
Кроме того, ведомство заблокировало страницы Невзорова в соцсети «ВКонтакте» и на блог-платформе «Яндекс.Дзен», пишет Газета.ru.
В отношении журналиста 22 марта СК РФ также возбудил уголовное по статье о распространении недостоверной информации о действиях ВС России в ходе военной операции на Украине. Невзорову грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет в соответствии с ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Попова: Эпидемия COVID-19 в России не закончилась
- ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов
- Путин поручил до конца марта представить доклад по переводу расчетов за газ на рубли
- В Турции заявили об обнаружении еще одной мины в Черном море
- Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки
- СМИ: Tetra Pak приостановит выпуск двухлитровых упаковок для напитков
- Валдиса Пельша госпитализировали в Москве
- СМИ назвали возможных преемников Жириновского
- Зюганов предложил применить на Украине опыт денацификации Германии
- Роскомнадзор заблокировал екатеринбургский портал It’s My City
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru