Сайт ВГТРК перестал работать во время послания Путина Федеральному собранию

Сайт телерадиокомпании ВГТРК перестал работать во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному посланию.

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По состоянию на 13:03 мск при попытке запустить трансляцию на любом из каналов выдаётся сообщение о том, что на сайте «ведутся технические работы».

Ранее Владимир Путин заявил, что выступает с посланием в рубежное для России время, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюИнтернетТелеканалыВГТРК
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