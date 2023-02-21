Сайт ВГТРК перестал работать во время послания Путина Федеральному собранию
21 февраля 202313:04
Сайт телерадиокомпании ВГТРК перестал работать во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному посланию.
По состоянию на 13:03 мск при попытке запустить трансляцию на любом из каналов выдаётся сообщение о том, что на сайте «ведутся технические работы».
Ранее Владимир Путин заявил, что выступает с посланием в рубежное для России время, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru