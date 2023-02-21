Песков назвал возможные темы послания Путина

Президент Владимир Путин может посвятить часть послания Федеральному собранию оценке причин и неизбежности специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Представитель Кремля предположил, что этой теме будет посвящена большая часть выступления президента.

Кроме того, Песков отметил, что в ходе послания Путин оценит ситуацию в экономике России и представит «видение того, как будем двигаться вперед». По словам пресс-секретаря, выступление главы государства займет около часа.

Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному собранию РФ во вторник, мероприятие пройдет в Гостином дворе.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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