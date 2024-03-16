Сайт Российского Красного Креста взломали хакеры

Ранее на портале организации появилось сообщение о якобы проводимой РКК платной эвакуации из Белгорода и области, также были приведены расценки.

«Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы», — сообщил Савчук, добавив, что доступ к ресурсу может быть временно ограничен.

Руководитель РКК опроверг сообщения о платной эвакуации. По его словам, белгородское отделение организации оказывает помощь в штатном режиме. Как отметил Савчук, подобные атаки на порталы гуманитарных организаций недопустимы. Председатель РКК призвал IT-компании помочь в обеспечении информационной безопасности ресурсов организации «для бесперебойной гуманитарной работы и оказания помощи людям».

В декабре хакеры взломали «Сферу» в Лас-Вегасе и анонсировали прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

