Сайт Российского Красного Креста взломали хакеры
Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста (РКК), специалисты не проводят платную эвакуацию из Белгородской области. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук в беседе с ТАСС.
Ранее на портале организации появилось сообщение о якобы проводимой РКК платной эвакуации из Белгорода и области, также были приведены расценки.
«Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы», — сообщил Савчук, добавив, что доступ к ресурсу может быть временно ограничен.
Руководитель РКК опроверг сообщения о платной эвакуации. По его словам, белгородское отделение организации оказывает помощь в штатном режиме. Как отметил Савчук, подобные атаки на порталы гуманитарных организаций недопустимы. Председатель РКК призвал IT-компании помочь в обеспечении информационной безопасности ресурсов организации «для бесперебойной гуманитарной работы и оказания помощи людям».
В декабре хакеры взломали «Сферу» в Лас-Вегасе и анонсировали прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru