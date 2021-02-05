Сайт Росгвардии снова подвергся DDoS-атаке
5 февраля 202110:32
Сайт Росгвардии в ночь на пятницу, 5 февраля, подвергся массированной DDoS-атаке. Об этом сообщили в ведомстве. Там указали, что атака продолжалась в течение трех часов и происходила из-за границы.
В Росгвардии напомнили, что аналогичные DDoS-атаки происходили на сайт 23 и 31 января. Угроза исходила с территории нескольких европейских стран.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru