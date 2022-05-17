Сайт объявлений «Авито» вновь не работает

В работе сайта «Авито» зафиксирован сбой. Пользователи жалуются на работу сайта сервиса для размещения объявлений в нескольких российских регионах. По данным сервиса DownRadar, который отслеживает нарушения в работе популярных интернет-ресурсов, число жалоб исчисляется тысячами. Больше всего обращений поступило из Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга. В «Авито» РИА Новости сообщили, что работают над решением проблемы.

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Это уже второй серьёзный сбой в работе сайта и приложения крупнейшего в России сервиса объявлений за последние дни. Вечером в субботу 14 мая у пользователей также перестали открываться сервисы «Авито». При попытке зайти появлялась «ошибка 502», которая говорит о том, что сервер не смог обработать полученный запрос по техническим причинам. В приложении информация не загружалась, а вместо этого появлялось сообщение об ошибке и просьба зайти в приложение позже. В прошлый раз специалистам компании удалось оперативно восстановить работоспособность платформы.

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ФОТО: РИА Новости
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