Сайт объявлений «Авито» вновь не работает

Это уже второй серьёзный сбой в работе сайта и приложения крупнейшего в России сервиса объявлений за последние дни. Вечером в субботу 14 мая у пользователей также перестали открываться сервисы «Авито». При попытке зайти появлялась «ошибка 502», которая говорит о том, что сервер не смог обработать полученный запрос по техническим причинам. В приложении информация не загружалась, а вместо этого появлялось сообщение об ошибке и просьба зайти в приложение позже. В прошлый раз специалистам компании удалось оперативно восстановить работоспособность платформы.

