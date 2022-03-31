Минздрав осудил продажу лекарств через «Авито»

Распространение лекарственных средств через онлайн-рынки по типу «Авито», которое стало частой практикой в России, может стать уголовным преступлением, так как среди этих лекарств неизбежно появление фальсификата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра здравоохранения России Сергея Глаголева.

«Мы видим ситуацию, когда лекарства стали продаваться через "Авито". Это фактически уголовное преступление, как реализация лекарственных средств вне аптеки, вне лицензируемого юридического лица… Любые серые схемы продажи лекарственных препаратов, конечно, идут рука об руку с распространением фальсификата» - предупредил замминистра в своей речи в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Замглавы Минздрава добавил, что в официальных аптечных сетях сейчас почти нет фальсификата, так как был начата и успешно внедрена система маркировки лекарственных препаратов. При этом покупка лекарств вне аптек может нести опасность для потребителей.

Ранее представители сервиса «Авито» заявили о росте числа объявлений, предлагающих услуги в сфере красоты, дизайна, фотографии. В компании рост связали с блокировкой соцсети Instagram от компании Meta* (запрещена и признана экстремистской организацией в России по решению Минюста РФ).

