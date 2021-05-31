Сайт Newsru.com объявил о закрытии

Портал Newsru.com объявил о своем закрытии. Сообщение об этом есть на сайте издания.

Отмечается, что к закрытию привели экономические причины, которые были вызваны политической ситуацией в России. «Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали», — говорится в сообщении.

Портал Newsru.com работал с 1 августа 2000 года. Изначально он являлся сайтом телеканала НТВ и располагался по адресу ntv.ru. Это был первый сайт теленовостей в России. Сотрудники издания оставили открытым архив портала. Он накапливает 1 172 931 новость за 21 год работы, пишет Газета.ру.

