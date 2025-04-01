Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке
1 апреля 202511:40
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке, сообщили в компании.
В РЖД отметили, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно.
Сбои в работе сервисов РЖД начали фиксировать после 10:00, жалобы поступают от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.
Ранее массовый сбой произошёл в работе сотового оператора «Билайн», напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru