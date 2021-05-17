В московском отделении «Единой России» подвели итоги выдвижения на участие в предварительном голосовании
Количество заявок на участие в праймериз увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает пресс-служба Московского городского регионального отделения (МГРО) партии «Единая Россия».
Секретарь Московского городского регионального отделения партии Андрей Метельский заявил, что более 60% претендентов не являются членами партии, это могут быть как сторонники партии, так и беспартийные. Более 30% заявок выдвинули кандидаты моложе 35 лет, а те, кому больше 65 лет, составляют только 4,3% от общего числа выдвинувшихся. Всего на участие в праймериз было зарегистрировано 7 тысяч 636 заявлений.
Метельский добавил, что в столице зарегистрировано 589 заявок, регистрацию прошли 425 претендентов. В Госдуму зарегистрировано 458 заявок, при этом 238 претендентов будут пытаться пройти в партийный список «Единой России», а 220 человек намерены идти на выборы по одному из 15 одномандатных округов Москвы.
Глава федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин 17 мая рассказал, что средний возраст кандидатов составил 41 год. Он также отметил, что прием заявок был продлен на две недели, что позволило привлечь как соискателей, так и выборщиков. По данным Карелина, треть участников процедуры являются представителями малого и среднего бизнеса. Еще 14,5% кандидатов работают в образовании, около 10% являются муниципальными служащими. Каждый четвертый участник является обладателем депутатского мандата, 4% - депутаты действующего созыва Госдумы.
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