Сахалинских студентов расселят в хостелы после гибели двоих в общежитии

Студентов Сахалинского государственного университета расселят в хостелы и гостиницы после гибели двоих молодых людей в душевой общежития вуза, говорится на сайте правительства области.

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Первыми на очное обучение вернутся учащиеся первых и выпускных курсов. По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, данное решение носит временный характер. Он отметил, что университет «остро нуждается в комфортном, безопасном, современном общежитии».

До решения вопроса с жильем от вуза, студентов разместят в общежитиях региональных техникумов и колледжей, социальных учреждениях, гостиницах и хостелах.

Тела студентов 18 и 19 лет обнаружили 26 марта. Согласно предварительным данным, причиной смерти молодых людей стала электротравма.

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ФОТО: Михаил Почуев/ТАСС
ТЕГИ:ОбразованиеСахалинСтуденты
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