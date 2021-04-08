Сахалинских студентов расселят в хостелы после гибели двоих в общежитии

Первыми на очное обучение вернутся учащиеся первых и выпускных курсов. По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, данное решение носит временный характер. Он отметил, что университет «остро нуждается в комфортном, безопасном, современном общежитии».

До решения вопроса с жильем от вуза, студентов разместят в общежитиях региональных техникумов и колледжей, социальных учреждениях, гостиницах и хостелах.

Тела студентов 18 и 19 лет обнаружили 26 марта. Согласно предварительным данным, причиной смерти молодых людей стала электротравма.

