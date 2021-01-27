Сахалинская область объявила о смягчении антивирусных ограничений
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отменил ограничения для въезда в регион, которые были введены в мае 2020 года, сообщает пресс-служба областного правительства.
Согласно указу, подписанному главой региона, для въезда в Сахалинскую область больше «не требуются цифровой пропуск и справка об отсутствии коронавируса». Также ограничения сняты в аэропорту Южно-Сахалинска.
По словам Лимаренко, в Сахалинской области удается «постепенно стабилизировать ситуацию с распространением опасной инфекции», чему способствует массовая вакцинация жителей.
«Это очередной шаг по возвращению к привычному, «доковидному» образу жизни», - добавил губернатор.
В сообщении пресс-службы отмечается, что смягчение антивирусных ограничений региональные власти согласовали с Роспотребнадзором.
Ранее Лимаренко заявил, что Сахалинской области после прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 жители смогут получить специальные бейджи, сообщает RT. По его словам, такой бейдж освободит от необходимости носить медицинскую маску в общественных местах.
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