Сахалинская область объявила о смягчении антивирусных ограничений

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отменил ограничения для въезда в регион, которые были введены в мае 2020 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно указу, подписанному главой региона, для въезда в Сахалинскую область больше «не требуются цифровой пропуск и справка об отсутствии коронавируса». Также ограничения сняты в аэропорту Южно-Сахалинска.

По словам Лимаренко, в Сахалинской области удается «постепенно стабилизировать ситуацию с распространением опасной инфекции», чему способствует массовая вакцинация жителей.

«Это очередной шаг по возвращению к привычному, «доковидному» образу жизни», - добавил губернатор.

В сообщении пресс-службы отмечается, что смягчение антивирусных ограничений региональные власти согласовали с Роспотребнадзором.

Ранее Лимаренко заявил, что Сахалинской области после прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 жители смогут получить специальные бейджи, сообщает RT. По его словам, такой бейдж освободит от необходимости носить медицинскую маску в общественных местах.

