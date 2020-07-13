Сафронову предъявлено обвинение в госизмене

Советнику руководителя «Роскосмоса», журналисту Ивану Сафронову официально предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат, передает ТАСС.

Ранее Лефортовский суд Москвы отправил Сафронова в следственный изолятор до 6 сентября по ходатайству следствия. По данным Федеральной службы безопасности, советник главы «Роскосмоса» передавал сведения, содержащие государственную тайну, одной из спецслужб НАТО.

Речь идёт о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонном комплексе. Конечным получателем информации, по версии ФСБ, была американская разведка.