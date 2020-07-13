Сафронову предъявлено обвинение в госизмене
Советнику руководителя «Роскосмоса», журналисту Ивану Сафронову официально предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат, передает ТАСС.
Ранее Лефортовский суд Москвы отправил Сафронова в следственный изолятор до 6 сентября по ходатайству следствия. По данным Федеральной службы безопасности, советник главы «Роскосмоса» передавал сведения, содержащие государственную тайну, одной из спецслужб НАТО.
Речь идёт о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонном комплексе. Конечным получателем информации, по версии ФСБ, была американская разведка.
Около полусотни представителей средств массово информации собрались сегодня возле корпуса СИЗО «Лефортово», чтобы поддержать Сафронова. Сотрудники полиции произвели аресты в связи с сохраняющимся запретом на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.
Союз журналистов России при необходимости окажет юридическую помощь задержанным, заявил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев. Он выразил сожаление в связи с задержаниями, когда люди не нарушают общественный порядок и не представляют какой-либо угрозы.
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