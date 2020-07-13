Сафронову предъявлено обвинение в госизмене

Советнику руководителя «Роскосмоса», журналисту Ивану Сафронову официально предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат, передает ТАСС.

Ранее Лефортовский суд Москвы отправил Сафронова в следственный изолятор до 6 сентября по ходатайству следствия. По данным Федеральной службы безопасности, советник главы «Роскосмоса» передавал сведения, содержащие государственную тайну, одной из спецслужб НАТО.

Речь идёт о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонном комплексе. Конечным получателем информации, по версии ФСБ, была американская разведка.

Глава Союза адвокатов России назвал обвинение Сафронову «неконкретными страшилками»

Около полусотни представителей средств массово информации собрались сегодня возле корпуса СИЗО «Лефортово», чтобы поддержать Сафронова. Сотрудники полиции произвели аресты в связи с сохраняющимся запретом на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Союз журналистов России при необходимости окажет юридическую помощь задержанным, заявил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев. Он выразил сожаление в связи с задержаниями, когда люди не нарушают общественный порядок и не представляют какой-либо угрозы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ГосизменаОбвинениеИван Сафронов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры