В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального
Член киргизского Конституционного совещания Садирдин Торалиев предлагает лишить русский язык в Киргизии статуса официального, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Две недели назад Киргизия и РФ договорились о поэтапном возобновлении финансовой помощи этой среднеазиатской стране.
В октябре в Киргизии по итогам парламентских выборов развернулись массовые протесты. Демонстранты требовали отмены результатов выборов. Ряд высокопоставленных чиновников объявили об отставке. Новым премьером был избран экс-депутат Садыр Жапаров.
Позже президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушёл в отставку. Согласно Конституции, обязанности главы государства перешли к спикеру парламента Канату Исаеву. Однако Исаев также покинул должность, и президентские полномочия получил премьер-министр Жапаров.
Выборы нового президента республики назначены на 10 января 2021 года.
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