Садоводам посоветовали защиту от заморозков

Любителя-садоводам необходимо внимательнее отнестись к посадкам в нестабильный в плане погодных условий сезон, который выпал на весну нынешнего года. Перепады температур, осадки заставляют задуматься, как сохранить то, что уже высажено.

Совет на этот счёт дал президент Ассоциации садоводов России, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин. Он обращает внимание, что холодная весна — это всегда хорошо с точки зрения садоводства. Дело в том, что позднее цветение растений уменьшает риск оказаться в ситуации, когда возвратные заморозки могут причинить им вред.

В этом году плодовые деревья - яблони, груши, вишни — практически ещё не проснулись. Почки на них только начинают просыпаться, отметил специалист в эфире «Радио 1». Среди ягодных растений средней полосы раньше всего зацветает жимолость, да и то, не раньше второй декады мая. У земляники тоже пока появляются только первые листья, именно её и надо, прежде всего, защитить от заморозков.

Например, покрытие из спанбонда повышает температуру на почве на 7-8 °C, что позволяет защититься практически от любых видов весенних похолоданий. Также необходимо закрыть и утеплить голубику, малину, другие ягодные. Точно такие же меры защиты рассады помогут цветам пережить перепады погоды.

