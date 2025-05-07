Садовод заявил, что картофель не вырастет на прошлогодней грядке

На грядке, где год назад уже рос картофель, не стоит высаживать его снова, заявил председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов.

Картофель пропадет из магазинов при введении госрегулирования цен

По его словам, в таком случае урожайность картофеля будет значительно ниже.

Как отметил агроном в беседе с NEWS.ru, картофель не рекомендуется сажать рядом с его «родственниками» - помидорами, баклажанами и перцами.

Ранее сезонное удорожание картофеля и других российских овощей совпало с падением цен на импортные фрукты и овощи, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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