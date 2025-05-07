Садовод заявил, что картофель не вырастет на прошлогодней грядке
7 мая 202514:19
На грядке, где год назад уже рос картофель, не стоит высаживать его снова, заявил председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов.
По его словам, в таком случае урожайность картофеля будет значительно ниже.
Как отметил агроном в беседе с NEWS.ru, картофель не рекомендуется сажать рядом с его «родственниками» - помидорами, баклажанами и перцами.
Ранее сезонное удорожание картофеля и других российских овощей совпало с падением цен на импортные фрукты и овощи, отмечает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru