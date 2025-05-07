Садовод заявил, что картофель не вырастет на прошлогодней грядке

По его словам, в таком случае урожайность картофеля будет значительно ниже.

Как отметил агроном в беседе с NEWS.ru, картофель не рекомендуется сажать рядом с его «родственниками» - помидорами, баклажанами и перцами.

Ранее сезонное удорожание картофеля и других российских овощей совпало с падением цен на импортные фрукты и овощи, отмечает «Свободная пресса».

