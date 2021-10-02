Садовничий: Вундеркинда Алису Теплякову не планируют отчислять из МГУ

«Она учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает», - пояснил ситуацию Садовничий. Он также опроверг информацию об отчислении студентки.

Ранее издание Lenta.ru со ссылкой на отца девочки сообщило о возможном отчислении девятилетней студентки с факультета психологии МГУ из-за, якобы, нежелания преподавателей искать к вундеркинду индивидуальный подход, а также пропусков занятий девочкой.

Напомним, москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восемь лет. Затем она поступила в университет на платной основе.

