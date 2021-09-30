Поступившей в МГУ 9-летней девочке грозят отчислением

Девятилетняя девочка Алиса Теплякова, поступившая в МГУ на психологический факультет, может отчислиться из-за посещаемости. Об этом рассказал отец девочки Евгений.

По мнению отца, несколько преподавателей университета идут против взаимодействия с семьей в индивидуальном порядке. По его словам, ребенку не дают закончить обучение экстерном.

«Никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще нафиг вы нам тут нужны», - цитирует Теплякова «Лента.ру».

По мнению Теплякова, университет должен отказаться от формальных правил и рассматривать случай его дочери индивидуально. При этом деканат факультета психологии не планирует отчислять Теплякову.

Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восемь лет. Затем она поступила в университет на платной основе.