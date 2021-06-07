Садовничий: В МГУ могут появиться два новых факультета

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил о планах открыть в МГУ два новых факультета, сообщает ТАСС.

По его словам, идеи по созданию новых факультетов связаны с изучением работы мозга и искусственного интеллекта. Садовничий отметил, что это перспективные научные сферы, стоящие интереса и внимания. На сегодня МГУ располагает 41 факультетом и семью филиалами.

Ранее университет вошел в топ-100 лучших вузов мира в рейтинге Round University Ranking (RUR). Об этом сообщили в пресс-службе МГУ.

Университет занял 91-ю строчку из университетов, улучшив свой прошлогодний результат на шесть позиций. Всего было представлено 867 университетов из 74 стран мира, Россию представляли 95 вузов страны.

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий отметил, что результаты исследования отражают позитивную динамику в развитии университета даже в такое непростое время.

