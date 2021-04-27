МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в топ-100 лучших университетов мира в рейтинге Round University Ranking (RUR). Об этом сообщили в пресс-службе МГУ.

Университет занял 91-ю строчку из университетов, улучшив свой прошлогодний результат на шесть позиций. Всего было представлено 867 университетов из 74 стран мира, Россию представляли 95 вузов страны.