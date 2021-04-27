МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в топ-100 лучших университетов мира в рейтинге Round University Ranking (RUR). Об этом сообщили в пресс-службе МГУ.
Университет занял 91-ю строчку из университетов, улучшив свой прошлогодний результат на шесть позиций. Всего было представлено 867 университетов из 74 стран мира, Россию представляли 95 вузов страны.
Ректор МГУ академик Виктор Садовничий отметил, что результаты исследования отражают позитивную динамику в развитии университета даже в такое непростое время. По его словам, базой для дальнейшего роста выступят недавно созданные в МГУ междисциплинарные научно-образовательные школы, сообщающие новое качество исследовательской и публикационной активности университета.
Ректор РХТУ Мажуга назвал отъезд ученых из России проблемой для отечественной науки.
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