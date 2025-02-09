Садовничий: Суперкомпьютер МГУ для развития ИИ-систем достиг полной загрузки

Суперкомпьютер "МГУ-270", мощностью 400 петафлопсов в секунду, запущенный осенью 2023 года для развития ИИ-систем, достиг полной загрузки задачами. Об этом сообщает ТАСС.

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Садовничий отметил, что практически на каждом факультете МГУ ведутся работы, которые можно отнести к проблемам искусственного интеллекта.

Глава МГУ назвал сферу ИИ бездонной и напомнил, что каждый студент университета независимо от направления обучения обязан прослушать межфакультетский курс по теме искусственного интеллекта.

Ранее президент РФ Владимир Путин усомнился в существовании души у искусственного интеллекта, добавив, что развитие искусственного интеллекта для России сопоставимо по значимости с атомными и ракетными проектами в период СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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