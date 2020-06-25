Саакашвили пытался изнасиловать Тину Канделаки

«Там дошло до драки. Я сказала: "Поставь меня на место, будь ты проклят"», - заявила телеведущая. По словам Тины, впоследствии она долго не могла попасть в Грузию по причине того, что Саакашвили попытался ее «прохарасить», но у него ничего не вышло.



После отставки с поста президента Грузии Саакашвили перебрался на Украину, где был назначен на пост главы администрации Одесской области. Впоследствии был отправлен в отставку тогдашним президентом Петром Порошенко и лишен украинского гражданства.



При президенте Владимире Зеленском Саакашвили был назначен на пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.

