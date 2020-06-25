Саакашвили пытался изнасиловать Тину Канделаки

Телеведущая Тина Канделаки заявила о сексуальных домогательствах со стороны бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. О своем опыте общения с политиком она рассказала в в эфире шоу «Подруги» на YouTube.

Канделаки не уточнила, когда именно ее домогался экс-президент, отметив, что это было в «зрелом возрасте».

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«Там дошло до драки. Я сказала: "Поставь меня на место, будь ты проклят"», - заявила телеведущая. По словам Тины, впоследствии она долго не могла попасть в Грузию по причине того, что Саакашвили попытался ее «прохарасить», но у него ничего не вышло.

После отставки с поста президента Грузии Саакашвили перебрался на Украину, где был назначен на пост главы администрации Одесской области. Впоследствии был отправлен в отставку тогдашним президентом Петром Порошенко и лишен украинского гражданства.

При президенте Владимире Зеленском Саакашвили был назначен на пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзнасилованиеТина КанделакиСаакашвили
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