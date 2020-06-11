«Не мой уровень»: Саакашвили отказал Зеленскому
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили отказался от должности помощника президента Украины Владимира Зеленский. Об этом последний сообщил в интервью «Украинской правде».
Зеленский отметил, что во время одной из встреч он предложил Саакашвили стать своим советником по реформам, однако тот отклонил предложение со словами «не мой уровень».
Президент добавил, что Саакашвили предложил ему себя на пост вице-премьера по реформам. В конце апреля Зеленский действительно выдвинул политика на этот пост, однако кандидатура Саакашвили не набрала необходимого количества голосов в Верховной раде.
В итоге Саакашвили возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ. Сам он вскоре назначения предрек Украина распад, если страна не проведет изменения, сообщает Ura.ru
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